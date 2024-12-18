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مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حماده هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حماده هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يا ريت أهالينا ما ربونا».. حماده هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - حمادة هلال .. ساعات قليلة تفصلنا على طرح أحدث أغاني الفنان حمادة هلال والتي تحمل عنوان «يا ريت أهالينا ما ربونا»، مما جعلته في صدارة التريند عبر محركات البحث المختلفة.

الفنان حمادة هلال يروج لأغنيه ياريت اهالينا ما ربونا

روج الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام» لأغنيته الجديدة وعلق: «هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، ياريت أهالينا ما ربونا»، ولاقي البوستر الذي شاركه مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا.

أغنية ياريت أهالينا ما ربونا

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع عمرو الخضري، ومن المنتظر طرحها بشكل الفيديو كليب، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد الانتهاء من تصويرها.

أعمال الفنان حمادة هلال

والجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل المداح الجزء الخامس، بطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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