برلماني اصلاحي يدعو الجيش الوطني التحرك الفوري نحو هذا المكان - أخبار كلمتك

قال البرلماني شوقي القاضي إن كل ما يرتكبه الكيان الصهيوني من تدمير في اليمن، وكل مدني يُقتل بسبب غاراته، هو نتيجة لسياسات مليشيا الحوثي السلالية العنصرية. وأشار القاضي إلى أن مليشيا الحوثي تواصل صناعة مبررات للاستعمار وأدواته لتدخلات الاحتلال في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الجماعة هي السبب الرئيسي في المأساة التي يعيشها اليمن.

وأضاف القاضي أن التحرك الفوري للجيش الوطني لتحرير محافظتي الحديدة وصنعاء من قبضة الحوثيين هو الحل الضروري للتخلص من هذه الجماعة الإرهابية التي تواصل تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.