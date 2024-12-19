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برلماني اصلاحي يدعو الجيش الوطني التحرك الفوري نحو هذا المكان - أخبار كلمتك

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برلماني اصلاحي يدعو الجيش الوطني التحرك الفوري نحو هذا المكان - أخبار كلمتك

برلماني اصلاحي يدعو الجيش الوطني التحرك الفوري نحو هذا المكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - كلمتك/خاص

قال البرلماني شوقي القاضي إن كل ما يرتكبه الكيان الصهيوني من تدمير في اليمن، وكل مدني يُقتل بسبب غاراته، هو نتيجة لسياسات مليشيا الحوثي السلالية العنصرية. وأشار القاضي إلى أن مليشيا الحوثي تواصل صناعة مبررات للاستعمار وأدواته لتدخلات الاحتلال في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الجماعة هي السبب الرئيسي في المأساة التي يعيشها اليمن.

وأضاف القاضي أن التحرك الفوري للجيش الوطني لتحرير محافظتي الحديدة وصنعاء من قبضة الحوثيين هو الحل الضروري للتخلص من هذه الجماعة الإرهابية التي تواصل تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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