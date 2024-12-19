تعليق غير متوقع على العقوبات الامريكية وعلاقته بمركزي عدن - أخبار كلمتك

أكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين تساهم بشكل كبير في تعزيز دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً.

وقال صالح إن هذه العقوبات تمنح البنك المركزي في عدن دفعة قوية لتمكينه من اتخاذ خطوات هامة في إطار مهامه المتعلقة بإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي في البلاد.

وأوضح صالح أن العقوبات تساهم في تصحيح اختلالات النظام المصرفي اليمني، التي نشأت نتيجة للانقسام وازدواج القرارات بين البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم مساعي البنك المركزي في عدن لتحسين الوضع الاقتصادي وفرض استقرار نقدي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم.