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تعليق غير متوقع على العقوبات الامريكية وعلاقته بمركزي عدن - أخبار كلمتك

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تعليق غير متوقع على العقوبات الامريكية وعلاقته بمركزي عدن - أخبار كلمتك

تعليق غير متوقع على العقوبات الامريكية وعلاقته بمركزي عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص

أكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين تساهم بشكل كبير في تعزيز دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً. 

وقال صالح إن هذه العقوبات تمنح البنك المركزي في عدن دفعة قوية لتمكينه من اتخاذ خطوات هامة في إطار مهامه المتعلقة بإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي في البلاد.

وأوضح صالح أن العقوبات تساهم في تصحيح اختلالات النظام المصرفي اليمني، التي نشأت نتيجة للانقسام وازدواج القرارات بين البنك المركزي في صنعاء وعدن.

 وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم مساعي البنك المركزي في عدن لتحسين الوضع الاقتصادي وفرض استقرار نقدي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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