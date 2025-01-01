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جيش الاحتلال يعلن استهداف مخزن أسلحة تابع لحزب الله - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلن استهداف مخزن أسلحة تابع لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن استهداف مخزن أسلحة تابع لحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:55 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان.

وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رصد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر تابعة لـ حزب الله تقوم بنقل أسلحة إلى شاحنة قريبة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست".

غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء
 

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، باقتحامه بلدات الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان.

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، الخميس الماضي، إنها تدين بشدة العدوان الصهيوني الأمريكي على منشآت مدنية باليمن في انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف حزب الله: "الاعتداء على ‎اليمن جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على جبهات محور المقاومة كافة".

واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.


وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن


وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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