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سعر الخضار اليوم الأربعاء بسوق العبور، الفاصوليا تنخفض لـ 9 جنيهات والليمون يواصل قفزاته - أخبار كلمتك

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سعر الخضار اليوم الأربعاء بسوق العبور، الفاصوليا تنخفض لـ 9 جنيهات والليمون يواصل قفزاته - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم الأربعاء بسوق العبور، الفاصوليا تنخفض لـ 9 جنيهات والليمون يواصل قفزاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:40 صباحاً - الأربعاء 01/يناير/2025 - 08:24 ص 1/1/2025 8:24:41 AM

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

سعر الخضار اليوم في الاسواق

 وتستعرض «كلمتك»  أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، في السطور الآتية:

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اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5  جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.
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اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 10 جنيهات.
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اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 21 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
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اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
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اسعار الخضار اليوم

 

سعرالخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.
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اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30  جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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