سعر الخضار اليوم الأربعاء بسوق العبور، الفاصوليا تنخفض لـ 9 جنيهات والليمون يواصل قفزاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:40 صباحاً - الأربعاء 01/يناير/2025 - 08:24 ص 1/1/2025 8:24:41 AM
سعر الخضار اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
سعر الخضار اليوم في الاسواق
وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، في السطور الآتية:
أسعار الخضار اليوم
- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم
- تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 10 جنيهات.
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 21 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الخضار
- تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
سعرالخضار في سوق العبور اليوم
- تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
- تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
- تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
- تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
- تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
اسعار الخضار في سوق العبور اليوم
- بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
- تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.
أسعار الليمون في سوق العبور
وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:
- تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
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