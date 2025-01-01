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ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 صباحاً - ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجل سعر الزيت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 3 و5.5 جنيه في اللتر،  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

 «كلمتك» تستعرض أسعارالزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

 

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 5 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 104.5 جنيه، بارتفاع 4  جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 130 جنيهًا للتر.

 

اسعار الزيت
اسعار الزيت

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

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اسعار الزيت اليوم

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.

 

اسعار الزيت 
اسعار الزيت 

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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