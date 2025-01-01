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الرياضة - 08:26 - تحديث لحظي لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - تحديث لحظي لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - تحديث لحظي لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:26 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وسجل سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه
عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه
عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه
عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها
عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4274.25 جنيهًا للبيع، و4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3918 جنيهًا للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر عند 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2625.01 دولار للبيع، و 2624.1 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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