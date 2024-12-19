منال عوض: مركز تدريب سقارة يستهدف الارتقاء بالجوانب المعرفية والسلوكية لموظفي الإدارة المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم الخميس الاحتفالية التي أقامتها الوزارة في مركز سقارة للتدريب بمناسبة العيد الأربعين لمركز التنمية المحلية للتدريب، حيث أطلقت خلالها خطة تطوير المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ والبرلمانيين من مختلف المحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وفي بداية كلمتها قالت الدكتورة منال عوض إنها تتشرف بأن تدربت في مركز سقارة منذ ١٠ سنوات بعد تعيينها نائبا لمحافظ الجيزة خلال تولي اللواء عادل لبيب مسئولية وزارة التنمية المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: أربعون عامًا مضت منذ صدور القرار الوزارى عام 1984 لوزارة التنمية المحلية (وزارة الحكم المحلى حينها) لإنشاء مركز تدريب سقارة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالمحليات والإرتقاء بالكوادر البشرية وصقل مهاراته وتعزيز القدرات الوظيفية لأبناء الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن مركز تدريب وزارة التنمية المحلية يستمد استراتيجيته للتطوير من رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2027 بمحور بناء الانسان المصرى والتي أفردت أحد أهم محاورها لبناء الإنسان والإرتقاء برأس المال البشري من خلال "جهاز إداري كفء وفعال " وفى ضوء توجهات الدولة وتأكيد القيادة السياسية على أهمية بناء الإنسان المعاصر والشخصية المصرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مركز تدريب سقارة هو الذراع التدريبي لوزارة التنمية المحلية والمنوط بالإرتقاء بالجوانب المعرفية والسلوكية والمهارية لموظفي الإدارة المحلية وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية في أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة في هذا الجانب.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن عام 2024 هو عام الاحتفال بذكرى مرور أربعون عامًا على تأسيس مركز سقارة للتنمية المحلية، لافتة الى أن الوزارة تجدد هذا التوجه في دعم أبناء المحليات من خلال إطلاق خطة تطوير ثلاثية المحاور بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية تشمل الجانب الإنشائي، الفني والإداري مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية في سبيل تحقيق رؤيتها وخطتها الطموحة، لاسيما أن المركز يعد مصنع القيادات المحلية ومكمن الطاقات البشرية التي تضعها وزارة التنمية المحلية نصب أعينها ركيزة لصناع القرار في خطط تمكين الكفاءات من أبنائها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مركز سقارة ينتهز هذه الفرصة العظيمة ليؤكد على ثوابته الراسخة في تقديم كافة سبل الدعم لأبناء التنمية المحلية في إستقاء كافة المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل مع التأكيد على إتاحة كافة الخبرات المتراكمة لدى خبراء التنمية المحلية للإستفادة من تجارب الماضي لصناعة مستقبل يلاقي طموحات القيادة السياسية ويلبي تطلعات المواطنين من متلقي خدمات الوزارة.

ومن جانبه أشاد محافظ الجيزة بالدور الحيوي والهام بمركز التدريب بسقارة ومجهوداته في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية بالمحافظات وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك في إطار جهود الدولة فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق إستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبها أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدة أنه يعد أحد أهم أذرع التدريب في الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين بالمحليات.

وأضافت الدكتورة رشا راغب، في كلمتها على هامش الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء مركز التنمية المحلية بسقارة، أن هناك شراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، منذ عام 2019، تم تفعيلها لدعم وتدريب العاملين في المحليات وإعداد القيادات بما يتماشى مع رؤية الوزارة للاستثمار في الإنسان ورؤية مصر بصفة عامة.

وأكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تهدف من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز ثقافة التميز في خدمة المواطن، وتعزيز العمل المشترك لتأهيل القيادات ورفع كفاءة العاملين، بما يعكس رؤية الدولة في التعاون وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر، مشددة على التزام الأكاديمية بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، أهمية مركز التنمية المحلية بسقارة، في تدريب العاملين بالمحليات، مشيدا بتطوير المركز الذى اعتبره نقلة نوعية ليس فقط في المحليات وإنما في مصر بشكل عام.

وأضاف النحاس، أن المحليات منتشرة في كل ربوع مصر، وبالتالي تطوير وتأهيل المركز سيكون له مردوده على كل برامج التنمية المستدامة والتى سيكون لها الأثر الإيجابي على خدمات وجودة حياة المواطنين.

وشدد الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، على أن المحليات تحتاج مجهودات كبرى لتلبية المطالب الجماهيرية، وتغيير الصورة الذهني عن المحليات بالكامل، مؤكدا أن المجلس الوطني للتدريب لديه قناعة أن التدريب هو وقود الحياة، وأن بناء القدرات والاستثمار في القدرات البشرية بداية من تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية والقروية لكافة القيادات، هو رأس المال الحقيقي للإدارة المحلية.

واختتم الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، بالإشارة إلى أن المجلس الوطني يعمل لنشر ثقافة دورة التدريب واعتماد المدربين ووضع مؤشرات قياس الأداء ونشر ثقافة التحول الرقمي، كما يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الدولة في التحول الرقمي ونعقد بروتوكولات تعاون مع جهات كثيرة، لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية للمجلس مع منظمات أخرى للاعتماد الرقمي، وتم تدريب أكثر من 60 ألف مواطن في 17 محافظة في كل المجالات.

ومن جانبها نقلت الدكتور هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمى بوزارة التخطيط تحيات وتقدير الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة الي سعادتها في المشاركة في الاحتفالية حيث يعد مركز سقارة من الادوات المهمة في تطوير وتأهيل جميع العاملين بالمحليات.

وأشارت الدكتورة هبة مغيب إلي أهمية اعطاء كل الدعم والمساندة اللازمة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للقيام بالمهام والأدوار المكلف بها لخدمة الكوادر البشرية في الوزارة ومختلف المحافظات.



كما شهدت الدكتورة منال عوض والدكتورة رشا راغب ومحافظ الجيزة وجميع الضيوف المشاركين في الاحتفالية الحفل الغنائى مع الفرقة الموسيقية الكلاسيكية من دار الأوبرا المصرية.

مركز سقارة للتدريب

واستعرض الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب، "الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي" التي تم إطلاقها، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بالعيد الأربعين لمركز سقارة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وعدد من رؤساء اللجان العامة بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.



وأشار الدكتور عصام الجوهري الي أن خطة التطوير شملت أدوات التحليل الاستراتيجي ومستهدفات الوزارة ومبادرات التطوير والجدول الزمنى للتنفيذ ومؤشرات الاداء والموازنات المطلوبة لدعم خطة التغيير التي ترعاها الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك لبدء انطلاق مراحل التطوير ويشمل ذلك الدوافع التي أدت للمشروع، نطاق العمل، مدة ومراحل التنفيذ، محددات ومخاطر التنفيذ.

الخطة الاستراتيجية لمركز التنمية المحلية لسقارة

وأكد الدكتور عصام الجوهري، ان خطة التطوير يتم تنفيذها علي مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية والفنية والبشرية والهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لمركز التنمية المحلية لسقارة، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الجدول الزمنى للمرحلة الاولى والهدف منها التغير التنظيمي للشكل القانوني والاقتصادي للمركز وتحويله الى وحدة ذات طابع خاص أو هيئة اقتصادية بعد الانتهاء من تجهيزه، وتتضمن إعداد واعتماد اللائحة وتشكيل مجل الإدارة، وادراج وجوب التدريب للمترشحين للمجالس المحلية، بالإضافة الي وضع خطة تدريب المحافظات شاملة التدريب عبر مركز سقارة للترقيات ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات.

تطوير محور التدريب

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب أن تطوير محور التدريب تهدف الي مراجعة وتحليل الوضع القائم لأعمال التدريب بالوزارة، وتطوير قدرات مركز التنمية المحلية بسقارة، وإطلاق برنامج الشراكات لتفعيل مبادرات التدريب مع الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع جودة التدريب المقدم للعاملين بالمحليات بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز كفاءة المدربين والاستعانة بقامات كبيرة مثل المحافظين والوزراء واساتذة الجامعات، بالإضافة الي تطوير حقائب تدريبية منظمة ومستدامة كأصول لمركز التنمية المحلية بسقارة، وتطوير قنوات التدريب عبر المنصات الرقمية التدريبية، واعتماد الية رشيقة للخطة السنويةAgile planning، واعتماد تدريب 3000 متدرب تدريب تفاعلي و3000 متدرب عبر منصات التدريب الرقمي وبرامج الشراكات.

وأشار الدكتور عصام الجوهري، إلي أن سياسات ومبادرات التطوير في محور التدريب والتي تحقق أهداف المركز تتضمن تحديث قرار انشاء مركز التنمية المحلية بسقارة من حيث اللائحة المالية والادارية للمركز، وتشكيل اللجان العليا والعلمية والفنية، وبناء فريق عمل فنى واداري احترافي، وتغير هيكل ومنهجية التدريب للمحليات، وتغير هيكل قاعة بيانات المدربين، بالإضافة الي عقد العديد من الشراكات خلال عام وذلك مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد القومي للحوكمة بمعهد التخطيط القومي، والمجلس الوطني للتعليم بمجتمع مدنى وشركات قطاع خاص.

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلي أن الخطة الاستراتيجية لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، تتضمن أهداف واقعية بمؤشرات أداء لرفع كفاءة المركز فنيا وإداريا وإنشائيا ليقوم بدوره وأنشطته المنصوص عليها في قرارا إنشاءه وقرارات إنشاء المركز القيام بالتدريب والتأهيل والإعداد العاملين والقيادات بوزارة التنمية المحلية على افضل المعايير العلمية والعالمية وكذلك إمداد المكتبة المصرية ومتخذ القرار المصرى بالأبحاث والدراسات فى مجالات عمل الوزارة.

وقال الدكتور عصام الجوهري أن وزيرة التنمية المحلية أشرفت وشاركت فى إعداد الخطة عبر اجتماعات متتالية لمناقشة التفاصيل ومراجعتها، ليكون تطوير المركز بشكل استراتيجى وممنهج لدفع عجلة التنمية المحلية ولنفض غبار التقادم من على المركز حتى يكون أداة بناء حقيقية للانسان ومنارة للوعى المجتمعى فى الادارة المحلية.

وتابع الجوهري، أن اليوم ليس مجرد احتفال بتاريخ ولكنه أعادة بناء وإطلاق رؤية للمستقبل وشراكة مع اصحاب المصلحة والمجتمع لنعمل سويا على تطوير مؤسسات الدولة المصرية العريقة والمتطورة فى بيئة تسارع عالمية لنلحق بركب التقدم.

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