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«تاج الدين»: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بدول الثمانِ منصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

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«تاج الدين»: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بدول الثمانِ منصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

«تاج الدين»: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بدول الثمانِ منصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية استضافة مصر لقمة الدول الثمانِ النامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر تحت شعار «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد»، اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة تركيا وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان.

وأشار تاج الدين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة لعدة مبادرات ومن بين تلك المبادرات تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع الهام.

ووصف الدكتور عوض تاج الدين، المبادرة بأنها ستعمل على تدعيم العلاقات بين دول هذه المجموعة ونقل الخبرات التقنية والصحية والدوائية بما يعود بالنفع على المواطنين في تلك الدول.

وأضاف أن اجتماعات تلك المجموعة ستكون منصة جيدة لتبادل الخبرات في مختلف جوانب الرعاية الصحية والتدخلات الطبية والتدريب العملي والعلمي الطبي كما أنها ستكون فرصة لتبادل المنتجات الطبية والدوائية بين تلك الدول مما يدعم تقنيات صناعة الدواء واللقاحات والأجهزة الطبية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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