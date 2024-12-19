وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة للتدريب يسهم في تحقيق الكفاءة المهنية للموظفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتوره منال عوض، أن مركز تدريب سقارة هو الذراع التدريبي لوزارة التنمية المحلية، وهو المنوط به الارتقاء بالجوانب المعرفية والسلوكية والمهارية لموظفي الإدارة المحلية، وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية في أدائهم، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض، اليوم الخميس، الاحتفالية التي أقامتها الوزارة في مركز سقارة للتدريب، بمناسبة العيد الأربعين للمركز.

وخلال الاحتفالية، جرى إطلاق خطة تطوير المركز، بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور صفوت النحاس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ والبرلمانيين من مختلف المحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها تتشرف بأنها تدربت في مركز سقارة منذ 10 سنوات بعد تعيينها نائبا لمحافظ الجيزة، مضيفة أن المركز يستمد استراتيجيته للتطوير من رؤية مصر 2030، وينفذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2027 بمحور بناء الإنسان المصري من خلال "جهاز إداري كفء وفعال"، وفي ضوء توجهات الدولة، وتأكيد القيادة السياسية على أهمية بناء الإنسان المعاصر والشخصية المصرية.

وأوضحت أن الوزارة تجدد هذا التوجه في دعم أبناء المحليات من خلال إطلاق خطة تطوير ثلاثية المحاور بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية، تشمل: الجانب الإنشائي والفني والإداري، مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية، في سبيل تحقيق رؤيتها وخطتها الطموحة، لاسيما أن المركز يعد مصنع القيادات المحلية، ومكمن الطاقات البشرية التي تضعها وزارة التنمية المحلية نصب أعينها ركيزة لصناع القرار في خطط تمكين الكفاءات من أبنائها.

من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالدور الحيوي والمهم بمركز التدريب بسقارة ومجهوداته في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية بالمحافظات، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدورها، أشادت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، بتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدة أنه يعد أحد أهم أذرع التدريب في الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين بالمحليات، مضيفة أن هناك شراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، منذ عام 2019، تم تفعيلها لدعم وتدريب العاملين في المحليات وإعداد القيادات بما يتماشى مع رؤية الوزارة للاستثمار في الإنسان ورؤية مصر بصفة عامة.

من ناحيته، أكد رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور صفوت النحاس، أهمية مركز التنمية المحلية بسقارة، في تدريب العاملين بالمحليات، مشيدا بتطوير المركز الذي اعتبره نقلة نوعية ليس فقط في المحليات وإنما في مصر بشكل عام.

وشدد الدكتور النحاس، على أن المحليات تحتاج مجهودات كبرى لتلبية المطالب الجماهيرية، وتغيير الصورة الذهنية عن المحليات بالكامل، مؤكدا أن الاستثمار في القدرات البشرية بداية من تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية والقروية لكافة القيادات، هو رأس المال الحقيقي للإدارة المحلية.

من جانبها، نقلت رئيسة قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، تحيات وتقدير الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن مركز سقارة من الأدوات المهمة في تطوير وتأهيل جميع العاملين بالمحليات.