لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:56 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:56 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب بأعيرته المختلفة في محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر بيعا نحو 3725 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الذهب اليوم، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4257.25 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند 3902.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر عند 3725 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3192.75 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 14

ثبت سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2483.25 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارًا عند 2128.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالةً من الاستقرار عند 1596.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة ليسجل 29800 جنيه للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2601.16 دولار للبيع، و2600.89 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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