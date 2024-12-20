الرياضة - 12:56 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب بأعيرته المختلفة في محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر بيعا نحو 3725 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4257.25 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند 3902.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر عند 3725 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3192.75 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ثبت سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2483.25 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارًا عند 2128.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالةً من الاستقرار عند 1596.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة ليسجل 29800 جنيه للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2601.16 دولار للبيع، و2600.89 دولار للشراء.