مشاهير العرب - علي ربيع يبدأ تصوير«الصفا الثانوية بنات» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - بدأ الفنان علي ربيع، تصوير أحدث أعماله في السينما التي تحمل اسم «الصفا الثانوية بنات» بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي، اليوم الجمعة، و المنتظر انطلاقته ضمن أفلام موسم 2025.

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن بدء تصوير «الصفا الثانوية بنات»، قائلا: «انطلاق تصوير فيلم الصفا ثانوية بنات علي ربيع بطولة أوس أوس - محمد ثروت - سارة الشامي، ومجموعة من النجوم الشباب الذين يتم تقديمهم لأول مرة، إنتاج أحمد السبكي، وكريم السبكي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح».

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بجانب الفنان علي ربيع عدد من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم «ع الماشي» الذي تم عرضه في موسم صيف 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.