لم يشهده منذ عامين، الدولار يفاجئ العالم بسعر قياسي بعد تصريحات بخفض الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

لم يشهده منذ عامين، الدولار يفاجئ العالم بسعر قياسي بعد تصريحات بخفض الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مع أزمة سقف الدين في عام 2025.. ترامب ينتقد تعامل الحزب الجمهوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مع أزمة سقف الدين في عام 2025.. ترامب ينتقد تعامل الحزب الجمهوري - أخبار كلمتك

اليوم.. مصر تستضيف أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

اليوم.. مصر تستضيف أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الوضع الأمني لا يسمح، الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

الوضع الأمني لا يسمح، الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز محافظة أبين .. العثور على هذا الأمر في شقرة(صورة صادمة) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز محافظة أبين .. العثور على هذا الأمر في شقرة(صورة صادمة) - أخبار كلمتك

عاجل : إسرائيل تكشف عن الهدف من استهداف اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : إسرائيل تكشف عن الهدف من استهداف اليمن - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل - أخبار كلمتك

عاجل : إسرائيل تكشف عن سبب تقديم موعد استهداف اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : إسرائيل تكشف عن سبب تقديم موعد استهداف اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن عدد قتلى ومصابي القصف الإسرائيلي لليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن عدد قتلى ومصابي القصف الإسرائيلي لليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:00 صباحاً - الخميس 19/ديسمبر/2024 - 07:40 ص 12/19/2024 7:40:54 AM

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضار اليوم الخميس، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 16 جنيهًا.

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.
<span style=
اسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 19 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 21 إلى 27 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
<span style=
اسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات  إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الخميس

وعن سعر الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق