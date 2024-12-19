تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:40 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء نزول المطر والبرد الشديد | ردده الآن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:40 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء نزول المطر والبرد الشديد | ردده الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء نزول المطر والبرد الشديد | ردده الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - دعاء نزول المطر والبرد الشديد.. تزامنًا مع التغييرات الجوية التي تشهدها البلاد، يزداد البحث عن دعاء نزول المطر والبرد الشديد عبر محركات البحث جوجل، لترديده.

دعاء المطر والبرد

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كافة أدعية المطر والبرد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

دعاء نزول المطر

دعاء نزول المطر

من أدعية نزول المطر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

- «اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا».

- «اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا».

- «اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحمةٍ، لا سُقْيَا عذابٍ، ولا بَلاءٍ، ولا غَرَقٍ.

- «اللهمّ إنّي أسألك أن تغسل ذنوبنا وقلوبنا بهذا المطر وأن تجعله بركةً لنا ونماء».

- «اللهمّ إنّا نسألك أن تسقينا من رحمتك ومغفرتك وجودك وإحسانك كما تسقينا من هذا المطر».

- «اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس».

- «اللهمّ امنن علينا بالرزق الوفير والخير العميم، ولا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق».

- «اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي».

دعاء البرد الشديد

دعاء البرد الشديد

- «اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له».

- «اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

اقرأ أيضاً
اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ.. دعاء «المطر» |ردده الآن

دعاء البرد الشديد.. اللهم إنا نستودعك كل من لا مأوى له

اللهم هون برد الشتاء.. دعاء احرص على ترديده خلال انخفاض درجات الحرارة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:36 - النائب العام يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق