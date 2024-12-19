الرياضة - 09:36 - خروج إحدى عربات قطار الإسكندرية عن القضبان وتوقف حركة السير لنحو 3 ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - عادت حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة الإسكندرية، بعد توقفها لنحو ثلاث ساعات، إثر خروج إحدى عربات القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان، بمنطقة عرب الرمل القريبة من مدينة قويسنا بالمنوفية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس.

وفيما لم تصدر الهيئة القومية للسكك الحديدية أي بيان حول الحادث أو طبيعته، وأسبابه، أفاد شهود عيان بأن أوناش الهيئة قامت برفع العربة التي وقع بها الحادث على القضبان مرة أخرى، وأعادت حركة القطارات إلى طبيعتها، فيما لم تحدث أي خسائر بشرية جراء الحادث.