السيسي: إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في «العلوم والهندسة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في قمة منظمة الدول الثماني النامية المنعقدة حاليًا في مصر: نسعى لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى اعتماد المشروعات المطروحة على جدول أعمال القمة، مشيرا إلى إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في مجالات العلوم والهندسة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومة بنجلاديش خلال رئاستها لمنظمة الدول الثماني النامية.

ومن المقرر أن تتناول القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة اللبنانية.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D 8) في عام 1997 لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتتكون من مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.