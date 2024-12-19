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السيسي: إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في «العلوم والهندسة» - أخبار كلمتك

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السيسي: إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في «العلوم والهندسة» - أخبار كلمتك

السيسي: إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في «العلوم والهندسة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في قمة منظمة الدول الثماني النامية المنعقدة حاليًا في مصر: نسعى لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى اعتماد المشروعات المطروحة على جدول أعمال القمة، مشيرا إلى إطلاق مسابقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بدول المجموعة في مجالات العلوم والهندسة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومة بنجلاديش خلال رئاستها لمنظمة الدول الثماني النامية.

ومن المقرر أن تتناول القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة اللبنانية.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D 8) في عام 1997 لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتتكون من مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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