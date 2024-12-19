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بكري ناعيا يحيى القزاز: رحل زميل الدراسة.. اختلفنا واتفقنا.. وبقي التواصل الإنساني - أخبار كلمتك

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بكري ناعيا يحيى القزاز: رحل زميل الدراسة.. اختلفنا واتفقنا.. وبقي التواصل الإنساني - أخبار كلمتك

بكري ناعيا يحيى القزاز: رحل زميل الدراسة.. اختلفنا واتفقنا.. وبقي التواصل الإنساني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، السياسي البارز، الدكتور يحيى القزاز الذي وافته المنية، أمس، الأربعاء عن عمر ناهز 68 عاما.

وقال بكري في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع «x» (تويتر سابقا): «رحل ابن محافظتي قنا، الدكتور يحي القزاز، رحل زميل الدراسة.. كنا أربعة من الأصدقاء، أنا وهو وضياء رشوان ونبيل رشوان، ناضلنا سويا على مدى سنوات طوال.. فرقت بيننا الأيام، اختلفنا واتفقنا، بقي التواصل الإنساني. فجأة رحل د يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان.. آخر رسالة بيني وبينه كانت يوم الثلاثاء الماضي».

وتابع بكري: «يوم الجمعة الماضي، قلت له: لابد أن نلتقي.. أصدقاء الشباب الأربعة. تحدثت مع ضياء رشوان في ذلك.. اتفقنا.. لكن يحيى تركنا ورحل».

وقال بكري: «رحل الصديق الذي اختلفت معه كثيرا، لكن تواصلنا الإنساني اليومي لم ينقطع.. رحلت يا أخي ولم يحدث اللقاء.. رحم الله الصديق والأخ الغالي وألهم الأسرة الصبر والسلوان».

وولد القزاز في قرية البراهمة، بمركز قفط، في محافظة قنا، جنوب مصر، وتدرج في المراحل التعليمية حتى وصل إلى درجة أستاذ جيولوجيا بجامعة حلوان، وظل طوال حياته مناضلا له مواقفه الصلبة المدافعة عن الوطن والأمة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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