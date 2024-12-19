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الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

جاء هذا عقب وصوله إلى مقر أعمال القمة في العاصمة الإدارية، كما دار بينه وبين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أحاديث جانبية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الأذري علي أسادوف ممثلا عن الرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة بنجلاديش محمد يونس، لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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