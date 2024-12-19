مشاهير العرب - موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» الليلة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - مسلسل فقرة الساحر.. حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور لعرض مسلسل «فقرة الساحر» الذي يجمع بين البطولة الشبابية التي تضم أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، وخاصة بعد ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم العمل الدرامي مع الإعلان الأول له، لذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر».

موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر»

ومن المفترض، أن ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» لـ طه دسوقي وأسماء جلال، اليوم الخميس الموافق لـ 19 ديسمبر، من خلال عرضه عبر منصة يانجو بلاي، وبتكون من 8 حلقات، من المقرر أن تعرض أسبوعيا.

أحداث مسلسل فقرة الساحر

وتشمل أحداث مسلسل «فقرة الساحر» الكثير من التفاصيل تجمع بين الإثارة والتشويق والمغامرة، لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية.

ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ويضم مسلسل «فقرة الساحر» مجموعة من النجوم الشباب، أبرزهم، أسماء جلال، طه دسوقي وعلى قاسم، وإخراج تامر محسن.