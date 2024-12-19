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مشاهير العرب - موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» الليلة | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» الليلة | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» الليلة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - مسلسل فقرة الساحر.. حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور لعرض مسلسل «فقرة الساحر» الذي يجمع بين البطولة الشبابية التي تضم أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، وخاصة بعد ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم العمل الدرامي مع الإعلان الأول له، لذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر».

مسلسل «فقرة الساحر»

موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر»

ومن المفترض، أن ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» لـ طه دسوقي وأسماء جلال، اليوم الخميس الموافق لـ 19 ديسمبر، من خلال عرضه عبر منصة يانجو بلاي، وبتكون من 8 حلقات، من المقرر أن تعرض أسبوعيا.

مسلسل فقرة الساحر

أحداث مسلسل فقرة الساحر

وتشمل أحداث مسلسل «فقرة الساحر» الكثير من التفاصيل تجمع بين الإثارة والتشويق والمغامرة، لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية.

ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك.

مسلسل فقرة الساحر لـ أسماء جلال وطه دسوقي

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ويضم مسلسل «فقرة الساحر» مجموعة من النجوم الشباب، أبرزهم، أسماء جلال، طه دسوقي وعلى قاسم، وإخراج تامر محسن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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