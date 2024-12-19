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الرياضة - 04:59 - وزير خارجية نيجيريا: إقامة الدولة الفلسطينية سيمنع أي تصعيد وسيجلب الاستقرار للمنطقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:59 - وزير خارجية نيجيريا: إقامة الدولة الفلسطينية سيمنع أي تصعيد وسيجلب الاستقرار للمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:59 - وزير خارجية نيجيريا: إقامة الدولة الفلسطينية سيمنع أي تصعيد وسيجلب الاستقرار للمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - أكد وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتاما توجار، أنه يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والبدء في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف وزير خارجية نيجيريا، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الدولتين بموجب القوانين الدولية.

وتابع وزير خارجية نيجيريا: «إننا ملتزمون بحل الدولتين ومبدأ الإنصاف والعدالة والتسوية السلمية للنزاعات.. وندعو للعمل مع كل الجهات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على غزة».

وأشار إلى أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية سيمنع أي تصعيد وسيجلب الاستقرار للمنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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