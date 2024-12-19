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مشاهير العرب - تكريم طارق النهري في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festival» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم طارق النهري في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festival» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم طارق النهري في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festival» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - قررت إدارة مهرجان Social Media Festival» برئاسة بسام عبد النبي تكريم النجم طارق النهري وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

ويأتي تكريم النجم طارق النهري بناء على استفتاء الجمهور الذي اختاره «من أكثر الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا» في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال النجم طارق النهري مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان ومسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر ومن إخراج محمد سامي واللذين تم عرضهما خلال موسم رمضان الماضي،

طارق النهري

ويبدأ الفنان طارق النهري الاستعداد بمجموعة من الأعمال خلال موسم رمضان 2025 منها مسلسل «إش إش» ومسلسل المداح الجزء الخامس.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

ويكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم: بشرى، تامر عبد المنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي.

وصرح بسام عبد النبي رئيس المهرجان وقال، إن «مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع».

وأضاف عبد النبي، أنه «تم اختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناء على استفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الاختيارات».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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