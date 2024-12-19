مشاهير العرب - تكريم طارق النهري في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festival» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - قررت إدارة مهرجان Social Media Festival» برئاسة بسام عبد النبي تكريم النجم طارق النهري وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

ويأتي تكريم النجم طارق النهري بناء على استفتاء الجمهور الذي اختاره «من أكثر الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا» في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال النجم طارق النهري مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان ومسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر ومن إخراج محمد سامي واللذين تم عرضهما خلال موسم رمضان الماضي،

ويبدأ الفنان طارق النهري الاستعداد بمجموعة من الأعمال خلال موسم رمضان 2025 منها مسلسل «إش إش» ومسلسل المداح الجزء الخامس.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

ويكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم: بشرى، تامر عبد المنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي.

وصرح بسام عبد النبي رئيس المهرجان وقال، إن «مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع».

وأضاف عبد النبي، أنه «تم اختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناء على استفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الاختيارات».