زيادة معاشات يناير 2025.. تعرف على القيمة وموعد الصرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - زيادة معاشات يناير 2025.. مع اقتراب العام الجديد، يبحث العديد من الأشخاص على معاشات يناير 2025، خاصة بعد الزيادة التي أضافتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المستحقين.

زيادة معاشات يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة معاشات يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تفاصيل زيادة معاشات يناير 2025

سيتم تطبيق زيادة معاشات شهر يناير 2025، اعتبارًا من أول يوم في شهر يناير 2025، سيشهد أصحاب المعاشات زيادة في معاشاتهم، فقد تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11.600 جنيه والحد الأدنى إلى 1495 جنيهًا.

ويتم تنفيذ زيادة معاشات يناير 2025، وفقًا لإعلان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من 1 يناير 2025.

الهدف من زيادة معاشات شهر يناير 2025

وتهدف زيادة معاشات شهر يناير 2025 إلى دعم الفئات المستفيدة وتعزيز قدراتهم المعيشية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين الرعاية الاجتماعية.

وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيهًا إلى 1495 جنيهًا، ويزيد الحد الأقصى للمعاش من 10.080 جنيها إلى 11.600 جنيه، أي بزيادة قدرها 800 جنيهًا.

موعد صرف زيادة معاشات يناير 2025

أعلنتِ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2025، من يوم 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2025

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل زيادة معاشات يناير 2025، من خلال خطوات بسيطة، وهي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال هذا الرابــــــــــــــط.

- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن معاشات شهر يناير.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف زيادة معاشات يناير 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.