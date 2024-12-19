الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل يستقبل "نواب برلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يستقبل "نواب برلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل "نواب برلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

 

موسم الحج لعام 2025

وأشاد  النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات، واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

fb4ae11144.jpg
0aa27a48a3.jpg
ac884aa652.jpg

من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع  "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور  الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن، وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية...

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ضبط 27 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق