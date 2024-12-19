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التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا - أخبار كلمتك

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - حالة من الجدل أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد أن تداول عدد من أولياء الأمور أنباء تشير إلى وفاة طالبة بمحافظة القاهرة نتيجة إصابتها بمتحور فيروس كورونا إثر تعرضها لعدوى من طالب آخر بالفصل.

متحور فيروس كورونا 

وبالتواصل مع مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدا أن سبب وفاة الطالبة “ج. م. م”، الطالبة بإحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وليس بسبب إصابتها بمتحور فيروس كورونا كما يتردد.

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وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا 

وكانت المدرسة قد نعت الطالبة في منشور لها علي الفيس بوك قائلة: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي الطالبة “ج. م” بالصف الخامس التي وافتها المنية صباح اليوم، ونسأل الله تعالى أن يتغمدها  بواسع رحمته وعظيم جوده وكرمه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

 

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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