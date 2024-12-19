الرياضة - 06:56 - سعر الذهب في مصر بين مطرقة «المركزي» وسيولة شهادات الادخار بفائدة 27% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - سجل سعر الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الخميس حوالي 3675 جنيها للجرام، متأثراً بتراجع أوقية الذهب عالمياً من أعلى مستوى لها فوق 2650 دولارا.

تسجل أوقية الذهب حالياً في البورصات العالمية نحو 2587 دولارا، على إثر الانخفاض الذي لحق بها أمس نتيجة تخفيض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي بواقع 25 نقطة أساس.

سعر الذهب بحسب منصة آي صاغة

وأشارت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب إلى أن سعر الذهب عيار 24 بلغ حوالي 4222 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3167 جنيها.

وفي الوقت ذاته، بلغ سعر جنيه الذهب من بي تي سي حوالي 32.10 ألف جنيه، أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 BTC فتوقف عند 4715 جنيه، في السبيكة زنة 1 جرام.

هل يتأثر سعر الذهب بقرار البنك المركزي عن سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل

يري متعاملون بالسوق المحلية أن سعر الذهب في مصر لن يتأثر بقرار سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سواء تم أول خفض في الفائدة أم واصلت التثبيت للمرة السادسة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، والمقرر أن يصدر يوم الخميس المقبل، بنفس النسبة التي ستتركها حصيلة شهادات الادخار بفائدة 27% و23.5%، والتي يبدأ استحقاقها في مطلع شهر يناير المقبل.

ارتفعت أصول حصائل شهادات الادخار بأجل سنة وبسعر فائدة 27% في بنكي «مصر - الأهلي» عن 320 مليار جنيه أول ثلاث أشهر بالعام 2024، ما يجعل السيولة المقرر أن يجري الإفراج عنها كبيرة إذا أضيف إليها العائد البالغ 27% سنويا.

خبراء بالصاغة المصرية أشاروا في وقت سابق إلى أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إذا لم تتمكن من جذب سيولة الشهادات الادخارية منتهية الأجل مرة أخرى، في صورة شهادات ادخار أو أوعية ادخارية أخرى ذات عائد مرتفع، يتم تجديد تلك الأموال فيها، ستتأثر حتماً على سوق الملاذ الآمن «الذهب».

توقع أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، في تصريحات لـ كلمتك أن جرام الذهب عيار 21 سيخترق مستوى 4 آلاف في الربع الأول من العام 2025.

وألقي رزق أسباب الصعود المتوقع لـ سعر الذهب إلى تحركات المعدن عالمياً في البورصة إلى جانب ارتفاع الدولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري لأكثر من 50.5 جنيه، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات التجارية التي من المقرر أن ينفذها الرئيس الجديد للولايات المتحدة، دونالد ترامب.

كان أكبر بنكين حكوميين «البنك الأهلي المصري وبنك مصر» طرحا في 5 يناير الماضي شهادات ادخار بأجل سنة، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، مع عوائد تصل لـ 23% تصرف يومياً، و23.5% تصرف شهرياً، و27% بنهاية المدة.