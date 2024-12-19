3 مدربين كبار يرفضون قيادة منتخب تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - تواصل هيئة التسوية التي تتولى إدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكل مؤقت، رحلة البحث عن مدرب جديد لـ منتخب تونس خلال الفترة المقبلة.

وينتظر منتخب تونس رهانات كبيرة في المستقبل القريب، من بينها تصفيات كأس العالم 2022، بجانب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدرب الجديد لمنتخب تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديدا قبل نهاية العام الحالي.

3 مدربين عالميين رفضوا تدريب منتخب تونس

فجر الشاذلي الرحماني، عضو هيئة التسوية المكلفة من الفيفا بالإشراف على كرة القدم التونسية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن وقوع مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل تدريب "نسور قرطاج"، قبل تعاقده مع المنتخب السعودي.

وبحكم التباين الكبير في وجهات النظر بخصوص المسائل المالية، لم تستمر عملية التفاوض لفترة طويلة.

وتولى المدرب الملقب بـ"الساحر الأبيض" يوم 26 أكتوبر مهمة تدريب منتخب السعودي خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.

كما دخل البلجيكي المخضرم هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا أيضا في مفاوضات مع هيئة التسوية، من أجل تدريب منتخب تونس في الفترة المقبلة.

ولم يتوصل المسؤولون إلى اتفاق مع المدرب البلجيكي بسبب رغبة الأخير في استقدام كامل الجهاز الفني الذي عمل معه في جميع محطاته التدريبية.

وسبق لـ هوجو بروس أن قاد منتخب الكاميرون للفوز بكأس أمم أفريقيا 2017، بجانب احتلاله المركز الثالث مع جنوب أفريقيا في نهائيات النسخة الماضية.

وهناك الفرنسي ويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا، تفاوضت أيضا معه هيئة التسوية، ولكن دون أن تتوصل إلى اتفاق معه بخصوص إمكانية تدريب "نسور قرطاج" لأسباب مالية ورياضية.

وقاد النجم الأسبق لبايرن ميونخ الألماني منتخب جورجيا لتحقيق إنجاز تاريخي خلال نهائيات أمم أوروبا الأخيرة، حين بلغ ثمن نهائي المسابقة.

وقام ويلي سانيول مؤخرا بتمديد عقده مع الاتحاد الجورجي لكرة القدم حتى عام 2028.

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