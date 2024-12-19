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مارفل تتفاوض مع سكارليت جوهانسون للانضمام لطاقم عمل فيلمي Avengers - أخبار كلمتك

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مارفل تتفاوض مع سكارليت جوهانسون للانضمام لطاقم عمل فيلمي Avengers - أخبار كلمتك

مارفل تتفاوض مع سكارليت جوهانسون للانضمام لطاقم عمل فيلمي Avengers - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:20 صباحاً -  أفلام مارفل، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل تتفاوض مع  الممثلة "سكارليت جوهانسون" للانضمام لأداء دور بطولي، في فيلمي الـAvengers المقبلين، بجانب كل من الممثلين روبيرت داوني جونيور، وكريس إيفانز.

وذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير، إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

 

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

 صرح المخرج "جو روسو"، أن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

 وقال روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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 وأعلنت استديوهات مارفل خطتها للجدول الزمني لتصوير، فيلمها الجديد Avengers Doomsday.

وذكرت مارفل في تصريحات صحفية، أن عمليات تصوير فيلم  Avengers Doomsday، ستبدأ في مارس ٢٠٢٥، علي أن تستمر لمدة ٥ أشهر، فيما سيقوم الممثل "روبيرت داوني جونير"، بتصوير مشاهدة لمدة تقدر بـ ٣ أشهر، على أن يصور أبطال الفيلم الرئيسيين مشاهدهم في شهر بدون إستراحة، أما الممثلين الثانويين فجدول تصويرهم لمدة أسبوعين فقط.

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 روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت  استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، على عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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