رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - وجهت أسرة النجم الراحل نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير “إكس” رسالة لجمهور ومحبي الفنان الراحل.

رسالة أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وكتبت أسرة الراحل قائلة: "القبطان كان دائما لما بيلاقي منكم الدعم والحب، كان بيقول “يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم “ هو اكيد دلوقتي عايز يشكركم على الكم الهائل من الحب والدعوات.. واحنا أسرته عاجزين عن التعبير عن الشكر.. القبطان زي ما كان بيكتب off x … نبيل الحلفاوي ( ١٩٤٤ - ٢٠٢٤ )”.

وفاة نبيل الحلفاوي

ورحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

وقدم نبيل الحلفاوي خلال مسيرته الفنية 11 فيلمًا و46 مسلسلًا، وعددًا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينيات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

اقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينيات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، ثم تزوج مرة أخرى وأثمرت الزيجة عن المخرج وليد الحلفاوي.

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