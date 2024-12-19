مشاهير العرب - في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي، وذلك في 24 من يناير المقبل، بدولة المغرب.

تفاصيل حفل كاظم الساهر في المغرب

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر، باقة متنوعة من أبرز أعماله الغنائية القديمة والحديثة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

وأحيا الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا ضخما، في 18 من يوليو الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم كاظم خلال الحفل باقة من أبرز أعماله الغنائية الممتعة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

آخر أعمال كاظم الساهر

وكانت آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، هي ألبومه «مع الحب»، والتي جاءت بعنوان الأغنية «يا وفية»، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا«، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب».