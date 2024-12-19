شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالمغرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالمغرب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي، وذلك في 24 من يناير المقبل، بدولة المغرب.

تفاصيل حفل كاظم الساهر في المغرب

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر، باقة متنوعة من أبرز أعماله الغنائية القديمة والحديثة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

كاظم الساهر

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

وأحيا الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا ضخما، في 18 من يوليو الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم كاظم خلال الحفل باقة من أبرز أعماله الغنائية الممتعة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

الفنان كاظم الساهر

آخر أعمال كاظم الساهر

وكانت آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، هي ألبومه «مع الحب»، والتي جاءت بعنوان الأغنية «يا وفية»، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا«، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب».

اقرأ أيضاً
7 نوفمبر.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في قطر

احتفالا باليوم الوطني.. موعد حفل كاظم الساهر في الإمارات

الليلة.. كاظم الساهر يحيي حفلا في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق