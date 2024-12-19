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مشاهير العرب - بعد تصريحاتها الأخيرة.. حلا الترك تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصريحاتها الأخيرة.. حلا الترك تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصريحاتها الأخيرة.. حلا الترك تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - حلا الترك.. تصدرت الفنانة البحرينية حلا الترك، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تصريحاتها التي أشارت فيها برغبتها في التقرب من الله، وارتداء الحجاب.

وقالت حلا الترك، خلال تصريحات لها على عبر حسابها الرسمي على تتطبيق «سناب شات»، إن شخصًا ما شجّعها على اتخاذ هذه الخطوة، لكنها لم تكشف عن هويته، قائلة: أعمل على نفسي منذ فترة، وأتقرب من الله بفضل شخص دعمني وشجعني على هذا الطريق، ولدي قناعة تامة بما أفعله، وإن شاء الله سأرتدي بالحجاب قريبًا».

حلا الترك

كما ردت حلا الترك على الشائعات التي انتشرت حول زواجها في سبتمبر الماضي، حيث عبرت عن استيائها، قائلة: «الزواج ليس وقته الآن، بطلوا تطلعوا إشاعات عني».

فيلم سكر

وشاركت الفنانة حلا الترك، في بطولة فيلم «سكر» بطولة النجمة ماجدة زكي، والذي تم عرض الجزء الثاني منه خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

فيلم سكر

وفي إطار موسيقيّ وعائلي، تدور الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

فيلم سكر شارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبوالحسن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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