مشاهير العرب - أحداث مثيرة وشيقة.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - ينتظر قطاع كبير من الجمهور، عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، وذلك بعدما حققته حلقاته الأولى نجاحا باهرا، واحتوت على أحداث مثيرة وشيقة.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه، في إطار من التشويق والإثارة حيث يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن مسلسل ساعته وتاريخه، من بطولة عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

وروجت DMC، للحلقة الجديدة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي للحلقة الـ 5 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، وعلقت عليها قائلة: «النجم خالد كمال والفنان محمود السراج ضيوف شرف الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه، الخميس الساعة 10 مساء على قناة dmc، تنويه الحلقة +18.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويواصل الجمهور البحث عن مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الـ10 مساء على قناة DMC، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف اللي، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء.