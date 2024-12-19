رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقي مسئولي قناة روسيا اليوم RT Arbic - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أكد أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على عمق العلاقات المصرية الروسية، والصداقة التاريخية بين الشعبين، وأهمية تبادل المواد الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

جاء، ذلك خلال لقاء المسلماني اليوم الخميس ومسئولي قناة روسيا اليوم RT Arbic حيث تم بحث سبل إمكانية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، لاسيما في مجالات العلوم والآداب والفنون والسياحة.

ومن جانبهم أكد مسئولو (روسيا اليوم) على أهمية التعاون مع الصرح الإعلامي المصري الكبير، والذي يتمتع بتاريخ كبير، وخبرات وكفاءات متميزة.