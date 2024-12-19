الرياضة - 05:59 - تقلبات وتحذيرات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - حالة الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، لافتة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشهد البلاد بداية من اليوم الخميس.

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت أن يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الطقس غدا

وأوضحت الطقس غدا والظواهر الجوية المتوقعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

وأكملت بتوقعاتها بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في مصر

وبنيت حركة نشاط الرياح، مشيرة إلى زيادة سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، لتتراوح بين 30 كم/س إلى 38 كم/س مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وأوضحت الأرصاد حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 12 بنها 20 13 دمنهور 20 13 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 20 13 الزقازيق 21 13 شبين الكوم 20 12 طنطا 20 12 دمياط 19 16 بورسعيد 20 17 الإسماعيلية 23 09 السويس 22 10 العريش 19 08 رفح 19 10 رأس سدر 22 11 نخل 17 02 كاترين 15 01 الطور 19 10 طابا 19 09 شرم الشيخ 21 16 الإسكندرية 20 11 العلمين 20 12 مطروح 19 11 السلوم 19 11 سيوة 19 12 رأس غارب 23 13 الغردقة 23 13 سفاجا 22 14 مرسى علم 23 14 شلاتين 26 20 حلايب 24 21 أبو رماد 25 20 رأس حدربة 26 21 الفيوم 20 08 بني سويف 20 07 المنيا 21 06 أسيوط 22 05 سوهاج 23 08 قنا 21 11 الأقصر 22 10 أسوان 21 12 الوادي الجديد 22 09 أبو سمبل 20 13