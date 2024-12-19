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الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: ما يجري في سوريا يمس الأمن العربي بالكامل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: ما يجري في سوريا يمس الأمن العربي بالكامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: ما يجري في سوريا يمس الأمن العربي بالكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا أحد يستطيع التدخل في الشأن السوري، مشيرا إلى أن الميليشيات المسلحة في سوريا هي الجيش، فهل هذه هي الحرية التي ينتظرها الشعب السوري؟.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أرجو أن ندرك تماما أن ما يجري في سوريا يمسنا جميعا كعرب، مؤكدا أنه يجب أن نرى إسرائيل أنها عدوة لنا جميعا.

وتابع، أن الشعب السوري الذي رأى جيشه يحل وميليشات تتولى السلطة ورأى الأرض تحتل ومعدات الجيش تدمر ولم نسمع كلمة واحدة".

وأشار إلى أن ما يجري في سوريا يمس الأمن العربي بالكامل، متسائلا «أين الشعب السوري مما يجرى من انتهاكات صارخة تتم على اراضيه؟.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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