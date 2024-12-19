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الجولاني يكشف مستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجولاني يكشف مستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - رد أحمد الشرع الشهير بالجولاني، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، على سؤال بشأن مستقبل سوريا واحتمالية أن تكون دولة خلافة إسلامية أو قريبة للوضع الحالي في أفغانستان، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

الفوارق ما بين سوريا وأفغانستان

وقال "الشرع" خلال حواره مع قناة "بي بي سي": "هناك فوارق كبيرة بين سوريا وطالبان، أولا شكل الحكم في كل بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التاريخية التي تسبقه وثقافة البلد".

المجتمع الأفغاني ونظيره السوري

وأضاف: “المجتمع الأفغاني مجتمع قبلي.. والقبيلة لها دور كبير في حكم البلاد.. أما المجتمع السوري فهو مختلف تماما بتكوينه وطبيعته وبطريقة تفكيره”.

 

نظام الحكم في سوريا

وأكد أحمد الشرع، أن الحكم في سوريا الفترة المقبلة سيكون طبيعيا ومتناسبا مع ثقافة البلد وتاريخه، معقبا: لن نحول سوريا لأفغانستان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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