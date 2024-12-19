الكرة الطائرة، قرارات مهمة في أول اجتماع لمجلس ياسر قمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - الخميس 19/ديسمبر/2024 - 06:30 م 12/19/2024 6:30:36 PM

الكرة الطائرة، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، اجتماعه الأول بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، بعد نجاحه في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا.

قرارات اجتماع اتحاد الكرة الطائرة

وجاءت قرارات الاجتماع كالتالي:

- تكليف المهندس ياسر قمر بمهمة المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الطائرة.

- تجديد الثقة في الكابتن حسن عابد مديرا تنفيذيا للاتحاد المصري

- تجديد الثقة في عفيفي شحاتة مديرا ماليا للاتحاد المصري

تشكيل لجنة لإدارة التسويق والبث التليفزيوني لمنافسات الاتحاد وتضم كلا من:

اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد

منى عبد الكريم – أمين الصندوق

مرفت حسني – عضو مجلس الإدارة

محمد فرج – عضو مجلس الإدارة

محمود رؤوف – عضو مجلس الإدارة

حسن عابد – المدير التنفيذي للاتحاد

- حل جميع اللجان العاملة بالاتحاد وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل لجان جديدة.

- حل جميع مجالس إدارات فروع الاتحاد بالمحافظات وتكليف القائمين عليها بتسيير الأعمال لحين تشكيل مناطق جديدة.

إعادة تشكيل اللجان التالية:

1- اللجنة العليا للحكام

2- اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين

3- اللجنة العليا للمدربين

4- اللجنة العليا لشئون المناطق

5- لجنة الكرة الشاطئية

6- لجنة التظلمات

7- اللجنة الطبية

8- اللجنة العلمية

9- لجنة إدارة الإعلام

10- مراكز تدريب الناشئين

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