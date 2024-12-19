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مشاهير العرب - عمر طاهر ينعي والده بكلمات مؤثرة: «سندي وضهري وصديقي وأغلى الحبايب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمر طاهر ينعي والده بكلمات مؤثرة: «سندي وضهري وصديقي وأغلى الحبايب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمر طاهر ينعي والده بكلمات مؤثرة: «سندي وضهري وصديقي وأغلى الحبايب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - رحل اليوم عن عالمنا اليوم الخميس، والد السيناريست والكاتب الصحفي عمر طاهر، وذلك حسبما أعلن نجله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونعى عمر طاهر، والده بكلمات مؤثرة قائلا: «في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقي وأغلى الحبايب.. مش لاقي كلام.. نسألكم الدعاء».

يذكر أن عمر طاهر، هو كاتب وصحفي مصري، وسجل فيلم «عمليات خاصة» الذي عرض عام 2007 أولى أعمال الفنية، ومن ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون وكان من أبرزهم مسلسل الرسوم المتحركة «سوبر هنيدي»، وفيلمين «كابتن مصر» و«طير إنت».

كما أنه برع في تأليف الأغاني ليتعاون خلال شواره الفني مع من نجوم الفن في مصر والوطن العرب أبرزهم: أصالة، رامي صبري، كذلك له تجربة في مجال التقديم التلفزيوني وكان من أبرز البرامج التي شارك في إعدادها: «مصري أصلي، آخر كلام، على مسئوليتي»، كما صدر له العديد من الكتب والدواوين الشعرية من أبرزها: شكلها باظت، وجر ناعم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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