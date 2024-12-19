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مشاهير العرب - لسبب مفاجئ.. فريدة سيف النصر تعتذر عن حضور تكريمها في مهرجان الأفضل (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لسبب مفاجئ.. فريدة سيف النصر تعتذر عن حضور تكريمها في مهرجان الأفضل (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لسبب مفاجئ.. فريدة سيف النصر تعتذر عن حضور تكريمها في مهرجان الأفضل (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسباب اعتذارها عن حضور تكريمها في مهرجان «الأفضل»، موضحةً أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة.

وشاركت فريدة سيف النصر، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي الإعلامية المحترمة سهير جودة.. المحترمة الراكزة المهذبة المثقفة ذات الصوت الهادئ الرزين».

وأضافت فريدة سيف النصر: «سهير جودة، التي تعي جيدًا أن من يحترم جمهوره يحترمه، فهناك فرق بين كلمة (مذيعة وفظيعة).. آسفة إني أحرجتك على آخر وقت وإعتذرت وأنا من رتبت معكِ وكان يشرفني قسما بالله أن أحضر أي شئ تحت إشرافك».

وتابعت: «ولكن الانفلوانزا شئ صعب.. سخونة ورشح وكحة وضيق نفس مع نوعين دواء من أربعة صعب جدًا بيدوخوا، مضيفة كنت أتمنى تسلم جائزتي عن (العتاولة رمضان 2024)، لكن قدر الله وما شاء فعل.. أمام الناس جميعا وقبل أن تأتي سيرتي ولا أحد يعلم السبب أو اتهم بالغرور كما يقال وأنا والله تحت الأرض امشي، هذا هو السبب.. واعتذر واقبل رأسك واعتذر».

آخر أعمال فريدة سيف النصر

جدير بالذكر، أن آخر أعمال فريدة سيف النصر، كانت مشاركتها في مسلسل «العتاولة» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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