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الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - مذا حدث لـ سعر الذهب خلال التعاملات المسائية الخميس 19ديسمبر 2014؟ سؤال يطرحه كل المهتمين بالحفاظ على مدخراتهم، خاصة مع قرب فك شهادات الادخار السنوية التي طرحتها البنوك أوائل العام 2024.

وفق آخر تحديث، هبط سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة المصرية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، نحو 3710 جنيهات للبيع، و3690 جنيهًا للشراء، ولكنه تراجع خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3695 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4222.75 جنيه 4200 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3871 جنيها 3850 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3695 جنيها 3675 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3167.25 جنيه 3150 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2463.25 جنيه 2450 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29560 جنيه 29400 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2592.02 دولار 2591.75 دولار

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية دلوقتي

كم بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 بدون مصنعية

تراجع سعر الذهب الآن عيار 24 في محلات الصاغة ليسجل نحو 4222.75 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

انخفض سعر الذهب الآن عيار 22 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3871 جنيها للبيع، 3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21 في الصاغة المصرية

هيمن الهبوط على سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية ليسجل 3695 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب الآن عيار 18 في مساء التعاملات ليسجل 3167.25 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14 بدون مصنعية

وصل سعر الذهب الآن في نهاية التعاملات إلى مستوى 2463.25 جنيه للبيع، 2450 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

بلغ سعر الذهب الآن عيار 12 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 2111.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وسقط سعر الذهب الآن عيار 9 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 1583.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية 29560 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب الآن

أما بالنسبة لـ سعر أونصة الذهب فسجل في مساء التعاملات نحو 2592.02 دولار للبيع، 2591.75 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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