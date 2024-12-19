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مشاهير العرب - اليوم.. تامرعاشور يطلق أحدث أغانيه «ياه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. تامرعاشور يطلق أحدث أغانيه «ياه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. تامرعاشور يطلق أحدث أغانيه «ياه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - يطرح الفنان تامر عشور خلال الساعات القليلة المقبلة أحدث اعماله الغنائية بعنوان «ياه»، والأغنية تنتمي إلى لون الدراما.

أغنية «ياه» من كلمات الشاعر محمود عبد الله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، وتسجل الأغنية التعاون الثاني بين محمدي، وتامر عاشور، بعد بتعاونهما في أغنية «كنت فين»، التي حققت نجاح جماهيري كبير وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي وتوزيع أحمد أمين.

آخر أعمال تامر عاشور

يشار إلى أن آخر أعمال تامر عاشور، كانت أغنية «وداع وداع» التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، وحققت.

يذكر أن الأغنية حققت رواجا كبيرا فور طرحها، حيث سجلت ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وتقول كلماتها:

«جي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب».

وجدير بالذكر أن أغنية «ولا بفتكرك» كانت آخر أعمال الملحن محمدي وهي من غناء رامي جمال وبالتعاون مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي ومن توزيع أحمد أمي، وحققت الغنية نجاح كبير جماهيري وفني كبير فور طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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