مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وتر حساس».. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل «وتر حساس»، حيث شهدت الحلقات الماضية تصاعدًا في الأحداث في ظل رحلة بحث «سلمى» (صبا مبارك) عن براءة «ليلى» (جنا الأشقر) بمساعدة زوجها «رشيد» (محمد علاء).

ويعد مسلسل «وتر حساس» واحدا من أبرز المسلسلات المعروضة على الشاشات في الوقت الحالي، حيث تمكن من جذب قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي إذ بدأوا يتفاعلون مع أحداث العمل عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث مسلسل وتر حساس

تناولت الحلقات الأولى من مسلسل وتر حساس، الخيانة والعلاقات الزوجية، عندما اكتشفت كاميليا «إنجي المقدم» خيانة زوجها رشيد «محمد علاء»، وتتدهور علاقتهما الزوجية، لتعلم بعد ذلك أنه يخونها مع صديقتها وابنة خالتها سلمى «صبا مبارك».

وشهدت حلقات مسلسل وتر حساس الصراع بين (كاميليا وسلمى)، وحالة الحرب التي أصبحت بينهما، واتضح أنها ناتجة عن أحداث سابقة حدثت منذ أعوام سابقة.

وتوالت الأحداث ليتخذ مسلسل وتر حساس مسار مختلفًا، بعد قتل «ليلى» أخت «سلمى»، من قبل زوجها مازن «أحمد جمال سعيد»، بعد اكتشافه لخيانتها مع صديقها عبد الرحمن، لينعطف الصراع بين «كاميليا» و«سلمى» في اتجاه آخر وهو الانتقام من أجل حق «ليلى».

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس»، من بطولة صبا مبارك ويشاركها البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس

تذاع الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك عبر قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.