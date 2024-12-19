مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - طرح الفنان تامر عاشور، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «ياه» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا يختتم به عام 2024.

وأغنية «ياه» لـ تامر عاشور، من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كشف تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن طرحه لأغنية «ياه»، قائلا: «يلا بينا نختم السنه سوا زي ما بدأناها، ياه، تامر عاشور، أغنيه جديدة من البوم "ياه " تقدروا تسمعوها دلوقتي على قناه تامر عاشور الرسميه لليوتيوب، أغنيه "ياه"كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدي، توزيع أحمد ابراهيم».

وتضمنت كلمات أغنية «ياه» لـ تامر عاشور الأتي: «ياه عالسنين المسروقين، مني ف هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال، أوجاع تُقال، وياريت ينساه، ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، ما يقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه، بسهوله، إديته عمري وباعه، إديته سري وذاعه، وكشفلي إيه جواه، فنواياه، علي وقت فات، بين حلفانات، باطله وكلام قاله ولغاه، ومن الآلام».

آخر أعمال تامر عاشور

يشار إلى أن آخر أعمال تامر عاشور، كانت أغنية «وداع وداع» التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، وحققت.