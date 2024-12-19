ياسر البخشوان: استضافة مصر لقمة الدول النامية يؤكد دورها الريادي في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يؤكد على مكانتها الرائدة كجسر بين الدول النامية ودورها المحوري في تعزيز الحوار الإقليمي والدولي.

وأضاف «البخشوان»، أن مشاركة رؤساء وقادة الدول في هذه القمة يعد فرصة ثمينة من أجل مناقشة القضايا المشتركة، لا سيما المتعلقة بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، فضلا عن التأكيد على أهمية القمة والدور الذي تلعبه القاهرة كمنصة تجمع بين أطراف إقليمية ودولية متعددة رغم التحديات.

وأوضح أن هذه القمة تأتي في سياق اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء، خاصة وأن القمة منصة فريدة لمناقشة التعاون الاقتصادي بين دول تمتلك إمكانات تنموية هائلة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذه القمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرتها على لعب دور الوسيط الفاعل والراعي للحوار في المنطقة، وهو دور يتجاوز الجانب الاقتصادي ليشمل الأبعاد السياسية والأمنية، حيث أن القاهرة كانت وما زالت ملتقى للحوار العربي والإسلامي والدولي، ما يُثبت قدرتها على احتضان الفعاليات الدولية التي تجمع الدول ذات المصالح المتباينة.

ونوه بأن مصر تسعى جاهدة من خلال استضافة هذه القمة إلى تأكيد دورها كدولة تسعى لتحقيق التكامل بين الدول النامية عبر منظمة الدول الثماني، في وقت تحتاج فيه هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها لمواجهة التحديات العالمية، وتعكس هذه الجهود رؤية مصرية قائمة على أهمية الشراكة التنموية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل القاهرة لاعبًا محوريًا في رسم سياسات التعاون بين الدول.