انفراجة في أزمة الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية التي يوجد في نطاقها الجغرافي طلاب يمنيون من المقيمين بمصر، بترشيح عدد من المدارس الرسمية لاستضافة الطلاب اليمنيين بها في الفترة المسائية.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية أعدت قائمة تضم ١٣ مدرسة حكومية ، مرشحة لاستضافة الطلاب اليمنيين بها في الفترة المسائية.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وتتوزع المدارس المرشحة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ٤ إدارات تعليمية، فتم ترشيح ٤ مدارس رسمية (حكومية) في إدارة الدقي التعليمية.

وفي نطاق إدارة العمرانية تم ترشيح ٤ مدارس رسمية (حكومية) أيضا، وتم ترشيح ٣ مدارس بنطاق إدارة الهرم التعليمية، ومدرستين بنطاق إدارة بولاق الدكرور التعليمية؛ ليصبح إجمالي عدد المدارس المرشحة بالجيزة ١٣ مدرسة يمكنها استضافة الطلاب اليمنيين في الفترة المسائية.

ووصفت المصادر ذلك الإجراء بأنه يمثل انفراجة لحل مشكلة الطلاب اليمنيين، ومراعاة من الحكومة المصرية لمستقبل هؤلاء الطلاب.

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