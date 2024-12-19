تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.

مناطق سقوط الأمطار

وأكدت خلال تصريحات بالتليفزيون المصري، أنه بسبب المنخفض الجوي من المنتظر وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة خلال الساعات المقبلة على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتصل إلي محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأضافت: "كميات الأمطار الغزيرة المستمرة على مدار اليوم من الممكن أن تؤدي إلي تشكل السيول في محافظة مطروح".

حركة المنخفض الجوي

وأشارت متحدثة الأرصاد الجوية إلي أن حركة المنخفض الجوي من الغرب الي الشرق ومستمرة حتى الصباح الباكر، ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة ستعمل على الاحساس بانخفاضات طفيفة في درجات الحرارة.

طقس الأسبوع المقبل

ولفتت إلي أنه بدءًا من يوم السبت المقبل ستستقر الأحوال الجوية بشكل كبير وتتلاشى فرص سقوط الأمطار وخلال الأسبوع المقبل، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتصل الصغرى على محافظات وسط الصعيد إلي 4 درجات و10 درجات على القاهرة الكبرى.



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