الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تباينًا في سوق العبور لأغلب الأصناف، وفقا للموقع الإلكتروني لأحد أبرز أسواق الجملة للخضروات والفاكهة محليا.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليومالأربعاء 18 ديسمبر 2024

- سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، ضمن أسعار الخضروات اليوم.

- سعر كيلو البطاطس اليوم يتراوح بين 6 و11 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأبيض اليوم يبدأ من 15 جنيها ولا يتجاوز الـ18 جنيها للكيلو، أما سعر كيلو الأحمر فيتراوح بين 10 و14 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة اليوم يتراوح بين 10 و15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، أما سعر كيلو الباذنجان الأبيض فيتراوح بين 4 و12 جنيها.

- سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الثلاثاء يتراوح بين 9 و12 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

- سعر كيلو السبانخ اليوم يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس اليوم يترواح بين 12 و15 جنيها.

- سعر كيلو البسلة اليوم يتراوح بين 20 و35 جنيها.

- سعر كيلو الثوم اليوم جملة يتراوح بين 65 و85 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- سعر كيلو البرتقال السكري اليوم في سوق العبور يتراوح بين 7 و10 جنيهات، والبرتقال البلدي بسعر 10 و15 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الموز البلدي اليوم يترواح بين 15 و20 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة اليوم يتراوح بين 15 و25 جنيها.

- سعر كيلو التفاح اليوم يتراوح بين 45 و65 جنيها.

- سعر كيلو الرمان اليوم يتراوح بين 17 و27 جنيها، ويتفاوت السعر حسب الجودة.

- سعر كيلو العنب اليوم وصل لـ40 جنيها.

- سعر كيلو الفراولة اليوم وصل لـ40 جنيها.

- سعر كيلو البلح السيوي اليوم يباع بـ75 جنيها.