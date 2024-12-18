الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تباينًا في سوق العبور لأغلب الأصناف، وفقا للموقع الإلكتروني لأحد أبرز أسواق الجملة للخضروات والفاكهة محليا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليومالأربعاء 18 ديسمبر 2024

- سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، ضمن أسعار الخضروات اليوم.

- سعر كيلو البطاطس اليوم يتراوح بين 6 و11 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأبيض اليوم يبدأ من 15 جنيها ولا يتجاوز الـ18 جنيها للكيلو، أما سعر كيلو الأحمر فيتراوح بين 10 و14 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة اليوم يتراوح بين 10 و15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، أما سعر كيلو الباذنجان الأبيض فيتراوح بين 4 و12 جنيها.

- سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الثلاثاء يتراوح بين 9 و12 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

- سعر كيلو السبانخ اليوم يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس اليوم يترواح بين 12 و15 جنيها.

- سعر كيلو البسلة اليوم يتراوح بين 20 و35 جنيها.

- سعر كيلو الثوم اليوم جملة يتراوح بين 65 و85 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- سعر كيلو البرتقال السكري اليوم في سوق العبور يتراوح بين 7 و10 جنيهات، والبرتقال البلدي بسعر 10 و15 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الموز البلدي اليوم يترواح بين 15 و20 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة اليوم يتراوح بين 15 و25 جنيها.

- سعر كيلو التفاح اليوم يتراوح بين 45 و65 جنيها.

- سعر كيلو الرمان اليوم يتراوح بين 17 و27 جنيها، ويتفاوت السعر حسب الجودة.

- سعر كيلو العنب اليوم وصل لـ40 جنيها.

- سعر كيلو الفراولة اليوم وصل لـ40 جنيها.

- سعر كيلو البلح السيوي اليوم يباع بـ75 جنيها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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