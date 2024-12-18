الرياضة - 08:51 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل سوق مواد البناء بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 38800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 35700 جنيه.

في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه.

أما عن مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 18ديسمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيهًا.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4100 جنيه.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال نحو 4000 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيهًا.