سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الضريب ينهي المحاصيل الزراعية في محافظة عمران(صور) - أخبار كلمتك

الضريب ينهي المحاصيل الزراعية في محافظة عمران(صور) - أخبار كلمتك

توجيه بلاغ عاجل لمؤسسة المياه في تعز عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيه بلاغ عاجل لمؤسسة المياه في تعز عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

السكك الحديد تكشف عن التأخيرات المتوقعة اليوم بسبب الشبورة وحالة الطقس - أخبار كلمتك

السكك الحديد تكشف عن التأخيرات المتوقعة اليوم بسبب الشبورة وحالة الطقس - أخبار كلمتك

هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين - أخبار كلمتك

هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين - أخبار كلمتك

الطقس يدفع الموانئ لإعلان حالة الطوارئ لتأمين الملاحة - أخبار كلمتك

الطقس يدفع الموانئ لإعلان حالة الطوارئ لتأمين الملاحة - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:51 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:51 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل سوق مواد البناء بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 38800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 35700 جنيه.

في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه.

أما عن مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 18ديسمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيهًا.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4100 جنيه.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال نحو 4000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيهًا.

اقرأ أيضاً
الجيوشي بـ 39 ألف.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق