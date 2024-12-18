الرياضة - 08:51 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات التي سجلها على مؤشر شاشة البنك المركزي، الذي سجل فيه 13.54 جنيه للبيع، 13.50 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 ديسمبر سعر الريال السعودي بيع شراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي 13.54 جنيه 13.50 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 13.53 جنيه 13.48 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي 13.53 جنيه 13.48 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 13.54 جنيه 13.46 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 13.53 جنيه 13.50 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 13.53 جنيه 13.50 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.53 جنيه 13.43 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 ديسمبر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 13.54 جنيه للبيع.

- 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

- 13.53 جنيه للبيع.

- 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 13.53 جنيه للبيع.

- 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 13.54 جنيه للبيع.

- 13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 13.53 جنيه للبيع.

- 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 13.53 جنيه للبيع.

- 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة

- 13.53 جنيه للبيع.

- 13.43 جنيه للشراء.