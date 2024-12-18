الرياضة - 08:36 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فسجل سعره في البنك المركزي نحو 50.86 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء عند 50.86 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي صباح اليوم نحو 50.83 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.83 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.83 جنيه للبيع، و 50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.83 جنيه للبيع، و 50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.83 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.84 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 50.83 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.