الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي جاء عند 13.54 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سجل في بنك قناة السويس وصل إلى مستوى 13.45 جنيها للشراء، و13.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سجل 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وصل في بنك الإسكندرية إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.