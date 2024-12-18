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الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي جاء عند 13.54 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سجل في بنك قناة السويس وصل إلى مستوى 13.45 جنيها للشراء، و13.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سجل 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وصل في بنك الإسكندرية إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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